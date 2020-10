Roma: Diaco (M5s), ancora cassonetti in fiamme a Monteverde, atto doloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi cassonetti della raccolta differenziata Ama sono stati incendiati nella notte in via Federico Ozanam a Monteverde nel XII Municipio. Lo riferisce in un post su Facebook il presidente M5s della commissione Ambiente di Roma, Daniele Diaco. Alcuni di questi cassonetti sono "ridotti a veri e propri scheletri di lamiera - spiega Diaco -. Anche delle automobili parcheggiate nei pressi dei contenitori sarebbero state coinvolte dalle fiamme: è evidente la natura dolosa del gesto, l'ennesimo negli ultimi mesi. L'amministrazione Raggi dà fastidio alle gole di molte consorterie criminali - aggiunge -, questo ormai è acclarato: ma noi andiamo avanti a testa alta nella strada di risanamento di Roma Capitale, nessun sodalizio delinquenziale, grande o piccolo che sia, potrà mai fermarci". (Rer)