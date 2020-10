Imprese: Global Finance, Unicredit premiata come miglior banca per Pmi a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit è stata premiata dalla rivista Global Finance come miglior banca per le Pmi a livello mondiale del 2020 nell'ambito dei World's Best Global Banks Awards 2020. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. "Leader tra le istituzioni finanziarie internazionali (erogando l'anno scorso oltre 3,5 miliardi di dollari a 20 mila imprese), Unicredit è la migliore banca per le Pmi a livello mondiale del 2020: la scorsa estate ha aderito al pacchetto di sostegno Covid-19 offerto dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei), che consente alla banca di fornire prestiti di capitale circolante alle Pmi dell'Europa centrale e orientale garantiti ad un tasso dell'80 per cento in base a criteri di ammissibilità semplificati", - spiega la motivazione del premio, divulgata ieri. Unicredit, prosegue la nota, sta utilizzando il pacchetto per fornire un sostegno alle imprese in Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia. "Anche quest'anno Unicredit e l'Eif, che fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti, hanno concordato di fornire finanziamenti per 237 milioni di dollari ciascuno a sostegno della digitalizzazione delle Pmi italiane, e a giugno la banca ha firmato la prima tranche di finanziamenti da 18 milioni di dollari per aiutare le Pmi in Serbia a migliorare l'impatto sociale delle loro imprese", si legge ancora nel documento. (segue) (Com)