Imprese: Global Finance, Unicredit premiata come miglior banca per Pmi a livello globale (2)

- "Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che conferma l'eccezionale impegno e dedizione dimostrati dal nostro team nel fornire sostegno continuo alle nostre Pmi clienti, la spina dorsale dell'economia europea: come semplice banca commerciale paneuropea di successo, forniamo alle Pmi un accesso unico ai mercati dell'Europa occidentale, centrale e orientale, così come agli Stati Uniti e all'Asia, e questo premio riconferma la nostra forte capacità di servire i nostri clienti in tutti i paesi in cui operiamo", ha commentato Olivier Khayat, Co-Ceo Commercial Banking Western Europe di Unicredit. "Abbiamo un vantaggio storico grazie alla nostra presenza di lunga data, un modello di servizio comune a livello di gruppo che si avvale di una rete commerciale paneuropea unica nel suo genere, una gamma completa di offerte aziendali, con un Cib completamente integrato e una customer experience miogliorata grazie ai servizi a valore aggiunto: ci stiamo impegnando in misure decisive e concrete per essere vicini alle aziende e garantire il nostro pieno sostegno all'economia reale, offrendo un supporto continuo alle imprese attraverso diverse iniziative per tutte le sfide imprenditoriali che le Pmi affrontano, con soluzioni su misura per tutte le esigenze dei clienti", ha aggiunto Gianfranco Bisagni, Co-Ceo Commercial Banking Cee. (Com)