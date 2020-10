Usa: staff Biden chiede dibattito presidenziale aperto al pubblico il 22 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto alla commissione sui dibattiti presidenziali di aprire alle domande del pubblico (il cosiddetto formato "town hall") il prossimo dibattito con il candidato repubblicano Donald Trump, in programma il 22 ottobre. La richiesta, riferisce la stampa Usa, segue il rifiuto da parte di Trump di partecipare al secondo dibattito, in programma il 15 ottobre, dopo la decisione della commissione di organizzare l'evento in forma virtuale alla luce della positività al nuovo coronavirus del capo della Casa Bianca. “Speriamo che la commissione sui dibattiti sposti il Biden-Trump town hall meeting al 22 ottobre, per fare in modo che il presidente non sfugga all’obbligo di rispondere delle sue azioni”, ha detto la vice della campagna di Biden, Kate Beddingfield. “Gli elettori devono avere la possibilità di fare domande a entrambi i candidati, direttamente. Ogni candidato presidenziale dal 1992 ha partecipato a un evento di questo genere e sarebbe una vergogna se Donald Trump fosse il primo a rifiutare". La proposta dello staff di Biden arriva dopo che Trump ha annunciato che non parteciperà al dibattito del 15 ottobre. “Non sprecherò il mio tempo in un dibattito virtuale”, ha detto Trump in un’intervista a "Fox News". (Nys)