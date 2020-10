Lombardia: Fermi a presentazione libro Covid, abbiamo superato lunga quarantena senza perdere speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi ha partecipato presso la Biblioteca comunale di Como alla presentazione del Foto Book "Suspended freedom Covid-19", organizzata dall'associazione "Amici di Como" e dalla Croce Azzurra Odv. "Questo libro ha la straordinaria capacità di trasmettere emozioni, di rielaborare i sentimenti, di certificare che quello che abbiamo superato non è purtroppo un brutto sogno, ma una lunga quarantena, durante la quale però la speranza e il coraggio non ci hanno mai lasciato, spronandoci ad andare avanti. Rivolgo un plauso agli ideatori del progetto, agli artisti che hanno partecipato al concorso e che con la oro creatività hanno saputo raccontare questi momenti attraverso il loro personalissimo sguardo, trasmettendoci emozioni difficilmente esprimibili a parole. In queste pagine ritroviamo il bello della nostra Regione e del nostro Paese, ed è da qui che dobbiamo e vogliamo guardare con rinnovata fiducia verso il futuro". La pubblicazione, che conta sul patrocinio del Consiglio regionale e vede tra i suoi promotori anche il Consorzio Como Turistica - spiega un comunicato di Palazzo Pirelli - raccoglie gli scatti migliori realizzati all'interno di un concorso fotografico dedicato all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Sono state selezionate 100 tra le fotografie inviate ed è stato così realizzato un libro che vuole essere anche valido e significativo documento di questo momento storico. Il tema generale del concorso, aperto a tutti, era "Il Covid-19 nella zona rossa". Denominatore comune è stato il coronavirus sul lago di Como e in Lombardia, attraverso immagini che raccontano l'ambiente urbano e l'umanità che lo popola: la vita quotidiana, i lavoratori, la finestra di fronte, la natura, i contrasti sia della città che della casa, gli scorci artistici e i dettagli più suggestivi. (com)