Kirghizistan: presidente Jeenbekov esclude sue dimissioni e respinge quelle del premier Boronov

- Il presidente del Kirghizistan, Sooronbai Jeenbekov, esclude le sue dimissioni e respinge quelle del primo ministro Kubatbek Boronov, rassegnate lo scorso 6 ottobre a seguito dei disordini post-elettorali che hanno portato all’annullamento del voto per le legislative. Lo ha chiarito la sua portavoce, Tolgonai Stamalieva, all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. Boronov aveva rassegnato le dimissioni dopo che manifestanti dell’opposizione avevano occupato le sedi del parlamento e del governo in segno di protesta contro le irregolarità delle elezioni legislative del 4 ottobre, a seguito delle quali quattro partiti – tra cui uno solo dell’opposizione – avrebbero superato la soglia di sbarramento per entrare al Consiglio supremo. (segue) (Res)