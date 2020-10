Kirghizistan: presidente Jeenbekov esclude sue dimissioni e respinge quelle del premier Boronov (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari del Kirghizistan non sono riusciti tuttavia a raggiungere il quorum necessario a eleggere un premier ad interim e a decidere sulla procedura di messa in stato d’accusa del presidente Jeenbekov, a prolungare così la crisi politica aperta dalle contestate elezioni legislative di domenica 4 ottobre. Lo riferisce “Radio Free Europe” citando il deputato Ryskeldi Mombekov. In particolare, sono stati solo 40 i parlamentari che la scorsa notte si sono riuniti in un hotel di Bishkek per fissare una sessione straordinaria del Consiglio supremo, eleggere un primo ministro ad interim incaricato di formare un nuovo governo e decidere sul cosiddetto “impeachment” del presidente Jeenbekov. Per essere valida, tuttavia, una sessione del parlamento deve vedere la partecipazione di almeno 61 deputati su 120. Si tratta del secondo tentativo a vuoto del parlamento uscente, ormai frammentato in diverse fazioni, di discutere una via d’uscita dalla crisi. (segue) (Res)