Kirghizistan: presidente Jeenbekov esclude sue dimissioni e respinge quelle del premier Boronov (5)

- I manifestanti si sono riuniti davanti alla sede del governo e nella centrale piazza Ala-Too e hanno chiesto a gran voce la nomina come primo ministro dell’imprenditore Tilek Toktogaziev. Respinta, invece, l’ipotesi (sostenuta dal Consiglio supremo, il parlamento monocamerale nazionale) di affidare la guida del nuovo esecutivo all’oppositore Sadyr Japarov, liberato dal carcere solo alcune prima nel quadro dei disordini post-elettorali. Quest’oggi anche l’autoproclamato Consiglio di coordinamento popolare, animato da diversi partiti dell’opposizione, ha fatto sapere che non riconoscerà un governo ad interim guidato da Japarov e ha reso noto di voler assumere il potere da sé. Rimasto isolato dalle dimissioni del governo del premier Kubatbek Boronov, rassegnate la sera del 6 ottobre, il presidente Jeenbekov ha invitato le parti a dialogare dicendosi pronto a mediare. Si è trattato del secondo comunicato del capo dello Stato dall’inizio della crisi politica. Attualmente Jeenbekov si trova in località sconosciuto e il rischio che diventi il terzo presidente kirghizo essere destituito nel giro di 15 anni si fa sempre più reale. (segue) (Res)