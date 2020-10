Usa: Fbi sventa tentativo di rapimento della governatrice democratica del Michigan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) degli Stati Uniti ha fatto sapere di aver incriminato sei persone con l'accusa di aver preparato un piano per deporre violentemente il governo dello Stato del Michigan e per rapire la governatrice, la democratica Gretchen Whitmer. "Diversi membri del gruppo parlavano di uccidere 'i tiranni' e di 'prendere' la governatrice", si legge nel verbale ottenuto in esclusiva da "Detroit News". "Il gruppo aveva deciso di allargare la propria base incoraggiando i membri a parlarne con i vicini per diffondere il messaggio". Secondo il quotidiano, la procura locale avrebbe intenzione di diramare un comunicato sul caso nelle prossime ore. Gli uomini incriminati sono stati identificati come Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris e Brandon Caserta. La Whitmer, che negli scorsi mesi aveva firmato alcune tra le più stringenti misure di contenimento della pandemia di coronavirus in vigore negli Stati Uniti, aveva ricevuto diverse minacce a partire dallo scorso maggio. (Nys)