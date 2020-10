Marocco: emergenza sanitaria prorogata fino al 10 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Marocco ha deciso quest’oggi di prorogare di un mese lo stato di emergenza sanitaria in vigore da metà marzo per far fronte alla pandemia di Covid-19. "Il Consiglio dei ministri, riunitosi giovedì a Rabat, ha deciso di prorogare lo stato di emergenza sanitaria fino al dieci novembre, nell'ambito degli sforzi per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus", riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Map”. Con oltre 2.000 nuovi casi giornalieri negli ultimi giorni, la situazione epidemiologica ha suscitato preoccupazione nel Paese nordafricano di 35 milioni di abitanti, scosso dalle conseguenze economiche della crisi sanitaria. L'ultimo rapporto ufficiale ha registrato un totale di 140.024 casi, inclusi 2.439 decessi da inizio pandemia. (segue) (Mar)