Marocco: emergenza sanitaria prorogata fino al 10 novembre (2)

- Al fine di contenere l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, il Marocco ha adottato varie misure di contenimento, tra le quali restano in vigore l’obbligo di indossare mascherine di protezione all’esterno della propria abitazione, con pene per i trasgressori che possono variare da un periodo di detenzione da uno a tre mesi ad una multa in denaro tra i 300 dirham marocchini (circa 30 euro) ed i 1.300 dirham (circa 130 euro); la chiusura di scuole, moschee e luoghi di culto; la limitazione della capacità dei trasporti pubblici urbani ed interurbani; la chiusura dei confini; obbligo, per le categorie speciali di persone a cui è consentito l'ingresso in Marocco, di disporre dei risultati di test Pcr tassativamente effettuato nelle 72 ore precedenti l'arrivo nel Regno. (segue) (Mar)