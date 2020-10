Marocco: emergenza sanitaria prorogata fino al 10 novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casablanca, la capitale economica del paese, che conta più di tre milioni di abitanti, concentra il maggior numero di casi di contagio e i media locali evocano regolarmente la possibilità di una nuova serrata. Le scuole di Casablanca hanno riaperto, ma resta in vigore il coprifuoco, così come le restrizioni di viaggio. Disposizioni più o meno severe riguardano anche altre città, come la capitale turistica Marrakech o il grande porto di Tangeri. Oltre un milione di studenti sono costretti a seguire l'istruzione a distanza in tutto il paese. A fine settembre, la Banca centrale marocchina ha peggiorato le sue previsioni di recessione per il 2020, contando su una contrazione del 6,3 per cento legata alla "ripresa più lenta del previsto" delle attività e alla "chiusura pressoché totale delle frontiere per i viaggiatori" . Il settore turistico, uno dei pilastri dell'economia del Paese, è tra i più colpiti e non ci si aspetta una vera ripresa prima del 2021. (Mar)