Serbia-Ue: premier Brnabic riceve commissario Varhelyi, focus su riforme e investimenti (2)

- I due interlocutori hanno poi discusso del piano economico e di investimenti della Commissione europea per i Balcani occidentali. Il piano prevede finanziamenti per nove miliardi di euro attraverso fondi di preadesione Ipa e altri 20 miliardi di euro provenienti da istituzioni finanziarie internazionali per la regione dei Balcani occidentali, in un periodo che va dal 2021 al 2027. Brnabic ha osservato che questo piano è un ulteriore incentivo e aiuto per il proseguimento dei processi di riforma in Serbia, che contribuirà alla crescita e al rafforzamento economico del paese. (Beb)