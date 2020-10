I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: incendi Pantanal, a settembre bruciato il 14 per cento della regione - Nel corso del mese di settembre 2020 gli incendi hanno bruciato il 14 per cento della regione del Pantanal in Brasile, la più grande pianura alluvionale del mondo. In tutto sono andati in fumo 33.000 chilometri quadrati di vegetazione, pari alla somma dei territori del Distretto federale e dello stato di Alagoas. Nello stesso mese dell'anno scorso, la devastazione provocata dagli incendi aveva raggiunto i 12.948 chilometri quadrati. Lo riferisce l'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe) secondo cui l'avanzamento della deforestazione del bioma solo a settembre 2020 supera già il dato complessivo dello scorso anno (quando andarono in fumo in tutto 20.835 chilometri quadrati di vegetazione) e registra il record assoluto mensile registrato a settembre del 2002. Secondo un'analisi dell'Università federale di Rio de Janeiro (Ufrj), partner dell'Inpe nel monitoraggio dell'area bruciata, il 26 per cento dell'intero bioma è già stato consumato dal fuoco da gennaio a settembre. (segue) (Res)