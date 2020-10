I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: procura convoca presidente partito Farc su omicidio Alvaro Gomez Hurtado - La procura generale della Colombia ha convocato il presidente del partito Farc, nato dalle ceneri dell’omonimo gruppo armato, Rodrigo Londono Echeverry, e l’ex guerrigliero, oggi senatore, Julian Gallo Cubillos, nel quadro dell’inchiesta sull’omicidio del politico conservatore e candidato presidenziale Alvaro Gomez Hurtado, assassinato il 2 novembre 1995. La convocazione segue le dichiarazioni rilasciate da Gallo al quotidiano “El Espectador”, in cui riconosce di avere ordinato l’assassinio del politico conservatore. L’audizione è programmata per il prossimo 4 novembre in forma virtuale. (Res)