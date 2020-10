I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Vaccini: Trivelli, il 19 ottobre comincia campagna antinfluenzale in Lombardia - La campagna per la vaccinazione antinfluenzale in Lombardia comincerà "il 19 ottobre" per i soggetti fragili, per gli ospiti delle Rsa e gli over 65. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'assessorato al Welfare Marco Trivelli durante la conferenza stampa in corso a Palazzo Lombardia a Milano. Durante la conferenza stampa è stato detto che per la prima metà di novembre partirà anche quella per i soggetti in età pediatrica fragili e i bambini dai 6 ai 24 mesi, oltre ai soggetti nella fascia 60-64 anni con priorità per le persone fragili. Da metà novembre in poi si passerà anche ai bambini dai 2 ai 6 anni, gli operatori sanitari e la popolazione 60-64. (segue) (Rem)