I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Ambiente: Milano la più virtuosa nel trasporto sostenibile, performance peggiori a Napoli e Palermo - Milano è oggi la città più virtuosa in Italia dal punto di vista della sostenibilità del sistema di trasporti, seguita da Firenze e Bologna. Al contrario, le grandi città del Sud, Napoli e Palermo, hanno le performance peggiori, condizionate da un trasporto pubblico inefficiente e dalla prevalenza di veicoli inquinanti in circolazione. Sono questi i risultati del nuovo Indice di Mobilità Sostenibile per le 14 città metropolitane italiane presentato oggi durante il il Workshop “Mobilità sostenibile: è il momento di scelte coraggiose. Governance pubblica e strategie private”organizzato dall’Optimal Sustainable Mobility Mix (OSMM) di AGICI Finanza d’Impresa. L’Indice, attraverso la raccolta di 43 indicatori, ha misurato le performance negli aspetti più rilevanti della mobilità: il trasporto privato e pubblico, la mobilità dolce e in sharing, l’integrazione modale, l’impatto sulla salute dei cittadini, la sicurezza e infine l’efficienza dei sistemi di consegna last-mile. Il tasso di motorizzazione, l’offerta e l’utilizzo dei trasporti pubblici, la diffusione della mobilità ciclabile, la concentrazione di inquinanti nell’aria: sono solo alcuni degli indicatori utilizzati a determinare il punteggio di una città. Lo Studio realizzato, oltre a stilare un ranking generale per le 14 città, fornisce le classifiche specifiche per ciascuna delle aree citate, così da mettere in luce i punti di forza e le criticità presenti in ogni città metropolitana. (segue) (Rem)