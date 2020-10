I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Università: Il Politecnico di Milano con altri 5 atenei danno il via a un programma di mobilità virtuale con l’Africa - Sei università italiane, il Politecnico di Milano, l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Padova e Sapienza - Università di Roma si sono riunite oggi per firmare, alla presenza “virtuale” del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica Gaetano Manfredi, l’atto costitutivo della Fondazione “Italian Higher Education with Africa”. Si consolida così un percorso di quasi due anni per promuovere l’internazionalizzazione degli Atenei in Africa e contribuire, in un’ottica di cooperazione, allo sviluppo locale. La Fondazione, che ha eletto in questa sede il suo Presidente nella persona del rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, si propone infatti di sviluppare, con adeguate metodologie scientifiche interdisciplinari, la didattica, la formazione, il perfezionamento degli studenti residenti nei Paesi Africani e di promuovere percorsi di supporto, aggiornamento per personale e corpo docente delle università locali. Le Università della Fondazione IHEA hanno operato in piena emergenza Covid-19, per strutturare un programma formativo multilivello di affiancamento alle università africane per sostenere la resilienza dei sistemi educativi africani. (Rem)