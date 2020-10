Energia: Opec taglia previsioni a lungo termine per la crescita della domanda di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), ha rivisto al ribasso la le sue previsioni per la crescita della domanda mondiale di petrolio a lungo termine, alla luce della “minaccia esistenziale” dell’industria petrolifera derivante dalla pandemia di nuovo coronavirus, dal crollo dei prezzi del petrolio e dalle politiche climatiche a livello internazionale sempre più stringenti per quanto riguarda l’impiego di fonti fossili. Nel suo annuale World Oil Outlook, l’Opec ha stimato che la domanda mondiale di petrolio dovrebbe aumentare di quasi 10 milioni di barili al giorno nel lungo termine, salendo a 109,3 milioni di barili al giorno nel 2040 e a 109,1 milioni di barili al giorno nel 2045. La domanda globale di petrolio si è attestata a 99,7 milioni di barili al giorno nel 2019. La stima rappresenta una revisione al ribasso di oltre 1 milione di barili al giorno rispetto ai livelli del 2040 previsti nell’outlook 2019 del gruppo pubblicato lo scorso novembre. “Il 2020 sarà ricordato principalmente per l’onnipresenza, nonché per le conseguenze della pandemia di Covid-19. Da un punto di vista energetico, la recessione economica indotta dal blocco ha provocato la più brusca flessione della domanda di energia e petrolio a memoria d’uomo”, ha sottolineato l’Opec nel rapporto. (segue) (Res)