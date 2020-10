Energia: Opec taglia previsioni a lungo termine per la crescita della domanda di petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando al futuro, l’Organizzazione dominata dai Paesi del Golfo ha affermato di ritenere che il petrolio rimarrà comunque il principale contributore al mix energetico fino al 2045, rappresentando oltre il 27 per cento, seguito dal gas (circa il 25 per cento) e dal carbone (quasi il 20 per cento). Queste rispettive fonti di energia sono state anche i tre maggiori contributori alla quota di carburante nel 2019. L’Opec prevede inoltre che il contributo dell’energia solare, eolica e geotermica crescerà in media del 6,6 per cento all’anno fino al 2045, “significativamente” più velocemente di qualsiasi altra fonte di energia. Si prevede che queste fonti di energia rinnovabile rappresenteranno l’8,7 per cento della quota di carburante nel 2045, rispetto al 2,1 per cento del 2019. Nelle sue previsioni l’Opec ha inoltre stimato un raddoppio delle dimensioni dell’economia globale, con il Pil che dovrebbe superare i 258.000 miliardi di dollari nel 2045, rispetto a circa 121.000 miliardi nel 2019. L’Opec prevede che la popolazione mondiale aumenterà di oltre 1,7 miliardi di persone fino a quasi 9,5 miliardi nel 2045, da 7,7 miliardi nel 2019. (Res)