Urbanistica: Fd'I Roma, bene ok a mozione per opere pubbliche Pru Laurentino

- Per l'approvazione della mozione sul Piano di recupero urbano (Pru) Laurentino che chiede la realizzazione delle opere pubbliche prima della imminente apertura del centro commerciale Maximo "siamo soddisfatti". È quanto dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica Con Giorgia. "Siamo tra i presentatori della mozione - aggiungono - e siamo convinti che un piano che nasce con l'obiettivo del recupero urbano non può realizzarsi attraverso un atto di giunta dopo circa venti anni senza la costruzione delle opere pubbliche necessarie, che erano a fondamento del piano stesso. La mozione - proseguono i consiglieri comunali - chiede alla giunta di attivarsi affinché non si dia luogo all'apertura della struttura privata fino a che non vengano almeno incardinate i lavori relativi al sovrappasso di collegamento con il Laurentino e gli uffici pubblici che non sono stati minimamente realizzati. Auspichiamo ora - concludono - che la commissione Urbanistica della prossima settimana, dopo il voto unanime di oggi, possa servire a dare certezze ai cittadini del Laurentino-Fonte Ostiense sulla realizzazione delle opere pubbliche interessate".(Com)