Siria: Assad, normalizzazione con Israele solo dopo restituzione Alture Golan

- La Siria potrà avere “la normalizzazione dei rapporti con Israele soltanto quando verrà restituito il proprio territorio”, ovvero le Alture del Golan. Lo ha dichiarato il presidente siriano, Bashar al Assad, in un’intervista a “Ria Novosti”. "La nostra posizione su questo tema è stata chiara dall'inizio dei colloqui di pace negli anni '90, cioè quasi tre decenni fa. Per la Siria si tratta di ripristinare i nostri diritti”, ha spiegato Assad. Questo scenario sarà possibile quando ci sarà la disponibilità da parte di Israele, ha aggiunto. Lo Stato ebraico per Assad “non è pronto”. "Non abbiamo mai visto un funzionario in Israele pronto a fare almeno un passo verso la pace”, ha concluso.(Rum)