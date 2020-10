Ungheria: Ufficio per la concorrenza avvia indagine su TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio ungherese per la concorrenza (Gvh) ha avviato un'indagine sul social network TikTok per carenze nell'informazione agli utenti. Lo ha rivelato l'ufficio oggi, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Il Gvh sospetta che la comunicazione agli utenti della piattaforma di condivisione di video a proposito di questioni come la portata dei dati che raccoglie non sia compiuta "con attenzione professionale e in linea con principi di buona fede ed equità". Le condizioni più importanti per l'uso del social network non sono disponibili in lingua ungherese, nonostante "comunicazioni commerciali" rivolte agli utenti magiari lo siano. Il Gvh aggiunge che l'esposizione dei minori alla pubblicità su TikTok "non è oggetto di moderazione con un sufficiente grado di diligenza professionale". (Vap)