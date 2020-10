Comunali: Rossello (FI), a Milano "sentinelle verdi" nelle nostre liste per le elezioni del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra pochi mesi i cittadini che amano e tutelano i diritti degli animali e il verde pubblico potranno essere eletti direttamente per amministrare i municipi. Dopo l'iniziativa lanciata nei giorni scorsi di una casalinga in ogni municipio, arrivano le sentinelle verdi nelle liste di Forza Italia per le comunali di Milano, mentre il programma di Forza Italia per una #Milanopiubella continua ad arricchirsi di idee. Lo annuncia in una nota Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e commissario cittadino FI di Milano del movimento azzurro. "Le 'sentinelle verdi' potranno lavorare con ampie deleghe per la lotta al degrado e contro l'incuria, per garantire manutenzione costante ai parchi pubblici. Verranno valorizzati i polmoni verdi della città. Insomma: affetto per amici a quattro zampe e rispetto dell'ambiente, con l'obiettivo di migliorare qualità di vita e sentimento dei cittadini di ogni genere e di tutte le età #PerunaMilanopiubella" spiega Rossello. "Stiamo lavorando sodo - prosegue l'esponente azzurra - con il presidente Silvio Berlusconi, in formissima e pienamente ristabilitosi, una full immersion che si arricchisce ogni giorno di più di idee e persone. Il nuovo programma di Forza Italia attrae con un hashtag semplice e diretto, voluto espressamente da Berlusconi: #PerunaMilanopiubella". "Forza Italia vuole modificare il regolamento sugli animali, perché quello attuale penalizza, ostacola, complica e non coglie le effettive necessità per una sana convivenza urbana. Anche sul fronte delle politiche ambientali lo sforzo sarà incentivante di una mobilità intelligente e mirerà alla sostituzione delle caldaie obsolete e di tutti gli strumenti fortemente inquinanti in città", conclude Cristina Rosello. (Com)