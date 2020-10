Urbanistica: Iorio (M5s), meno consumo suolo con nuovo progetto Pru Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del M5s Donatella Iorio commenta in un post su Facebook l'approvazione avvenuta oggi in Assemblea capitolina della delibera che consente al Comune di Roma di sottoscrivere la convenzione per l'avvio del primo stralcio di lavori per la realizzazione delle opere pubbliche previste nel Piano di recupero urbano di Tor Bella Monaca. "Si tratta di un’opera molto importante e attesa da tempo che nasce dall’accordo di programma approvato nel 2005 per l’attuazione del Pru Tor Bella Monaca - scrive Iorio -, che prevede 33 interventi, di cui 27 pubblici e 6 privati, insistenti nell’area tra la via Prenestina e la via Casilina, che consentirà di mettere in collegamento tra loro le zone di Torre Gaia, Torre Nova e Tor Bella Monaca". Iorio precisa che "grazie al complesso lavoro congiunto dell’assessorato all’Urbanistica e del Municipio VI è stato inoltre rimodulato il progetto originale del 2005, che si estendeva lungo tutto il fronte edificato della zona di Torre Angela, e che prevedeva un consistente consumo di suolo" e ricorda che "la rimodulazione del progetto prevede la concentrazione degli interventi intorno alla stazione della Metro C Torrenova, così da consentire a tutti gli abitanti di raggiungere più agilmente la fermata e di salvaguardare l’area di via della Tenuta della Mistica che resterà destinata a verde, limitando così il consumo di suolo, e compattando anche gli interventi a destinazione commerciale che saranno dotati di un sistema di spazi pubblici, al fine di integrarli maggiormente nel tessuto urbano". Infine la consigliera M5s auspica "che la realizzazione di questo intervento sia di impulso per accelerare, nell’ambito del trasporto pubblico, la realizzazione della linea tranviaria Roma Giardinetti Tor Vergata, finanziato dal Mit".(Rer)