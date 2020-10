Sardegna: deputati sardi del Pd all'attacco di Solinas, "da lui solo propaganda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una bocciatura che conferma quanto Solinas sappia solo fare dell'inutile propaganda, abbandonando i territori a sé stessi. Infatti, mentre il presidente perservera col suo immobilismo, i comuni sono costretti a sostituirsi all'azione dell'azienda regionale sanitaria nel compiere gli screening di massa". Lo affermano i deputati Pd sardi Romina Mura, Gavino Manca e Andrea Frailis in merito alla sospensione dell'ordinanza del presidente della regione Christian Solinas dell'11 settembre che imponeva il tampone o il possesso di un certificato di negatività per chi fa ingresso in Sardegna. "L'arrivo dell'ondata epidemica autunnale non è un fulmine a ciel sereno – hanno dichiarato di tre parlamentari dem - la Giunta ha sprecato mesi nascondendosi dietro l'inutile e falsa ricetta dei test d'ingresso, invece di potenziare la raccolta dei tamponi e il numero di posti letto in terapia intensiva". Per Frailis, Mura e Manca, Solinas dovrebbe "interrompere questa inerzia e intervenire a sostegno dei comuni, lasciati soli in prima linea contro la pandemia, attivandosi per potenziare, almeno raddoppiandoli, i posti letto in terapia intensiva". (Rsc)