Pd: Ali Lazio, condoglianze a famiglia Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio e di tutta l'associazione Ali (Autonomie locali italiane, ndr) Lazio desidero esprime il mio cordoglio e la mia vicinanza al presidente Nicola Zingaretti e alla sua famiglia per la scomparsa della sua amata mamma". Lo comunica in una nota il presidente di Ali Lazio, Bruno Manzi. "Ne ricordiamo con commozione la vicenda umana - aggiunge - che ci riporta al periodo tragico dei rastrellamenti nazisti a cui, ancora bambina, riuscì a sfuggire". (Com)