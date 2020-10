© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio, in una nota esprime: "al nostro segretario Nicola Zingaretti la vicinanza e l'affetto di tutto il gruppo consiliare del Pd in Regione Lazio per la perdita dell'amatissima mamma Emma Di Capua. Ci stringiamo a lui e alla famiglia in un abbraccio affettuoso". (Com)