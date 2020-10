Recovery fund: Di Maio a imprese, costruiamo insieme spesa risorse europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso che ha fatto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi durante l'Assemblea "ha dato tutti gli ingredienti per riuscire ad evitare tensioni" tra il governo e il mondo delle imprese "per creare valore aggiunto". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, nel corso del convegno su "Made in Italy: the restart - Il rilancio dell'economia italiana nel mondo post Covid", organizzato da "Il Sole 24 Ore" e "Financial Times". Ora, occorre "ambire a costruire la spesa dei 210 miliardi del Recovery fund insieme", il programma deve essere "un'occasione per unire e lavorare insieme sin da subito, dopo che i progetti saranno consolidati dalla Commissione europea", ha spiegato il titolare della Farnesina. "La vera preoccupazione è la messa a terra di questi progetti che è in capo a soggetti attuatori" che è auspicabile si possano "confrontare periodicamente con i rappresentanti del mondo produttivo", ha aggiunto Di Maio. (Rin)