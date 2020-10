Vaccini: Trivelli, in Lombardia abbiamo 2,8 milioni di dosi per un bisogno massimo di 2,7 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) Delle 2.884.000 dosi di vaccino antinfluenzale acquistate da Regione Lombardia, 792 mila saranno in consegna ad ottobre e 2.092.000 saranno invece in consegna a novembre. La tempistica è stata illustrata da Marco Trivelli, il direttore generale dell'assessorato al welfare, durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia a Milano sulla campagna di vaccinazione antinfluenzale. La popolazione target per la campagna 2020/2021 è di 2.7 milioni di persone. Nella campagna 2020/2021 ci sono diverse categorie aggiuntive, oltre agli over 65 e ai soggetti deboli, ovvero anche gli over 60, i bambini da 6 a 24 mesi e dai 2 ai 6 anni. "L'anno scorso la vaccinazione si è applicata solamente alle fasce raccomandate, e abbiamo raggiunto il 49 per cento - ha dichiarato Trivelli - Noi quest'anno abbiamo il compito di passare da 1,3 milioni a 2 milioni e circa 50 mila vaccinazioni, che è l'offerta raccomanda (over 65 e soggetti a rischio) e poi proporre un vaccino a circa 700 mila persone (60-64 anni e 6 mesi-6 anni)". (Rem)