Pa: Cgil, urgente sbloccare stallo sul Tfs-Tfr pubblico impiego

- Preoccupa la situazione di stallo che si è determinata in relazione alla possibilità di anticipo del Trattamento di fine servizio (Tfs) dei dipendenti pubblici. Si intervenga urgentemente. È quanto dichiara la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti. "A fronte di un'intollerabile discriminazione di queste lavoratrici e di questi lavoratori che - ricorda la dirigente sindacale in una nota - in alcuni casi percepiscono la cosiddetta liquidazione anche con sette anni di ritardo rispetto ai dipendenti dei settori privati, l'assenza della procedura che avrebbe consentito di ottenere un anticipo a costi calmierati rappresenta uno smacco per migliaia di persone". Scacchetti aggiunge: "Chiediamo con forza a tutti i ministeri interessati di farsi da subito carico di questo ritardo, rendendo immediatamente esigibile quanto previsto da una normativa vecchia di due anni, nonché - conclude - di risolvere con il primo provvedimento utile la discriminazione di cui il mondo del lavoro pubblico è vittima da troppo tempo".(Com)