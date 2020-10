Roma: Cioffredi (Regione Lazio), grazie a questore per istituzione distretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, in una nota dichiara: "Ringraziamo il questore Carmine Esposito e il capo della Polizia Franco Gabrielli per aver proposto un nuovo modello di riorganizzazione della questura di Roma che prevede l'istituzione di 15 Distretti di pubblica sicurezza". "Siamo in presenza - aggiunge - di una vera rivoluzione che rafforza il patto di fiducia della Polizia di Stato con i cittadini romani. L'allineamento dei Distretti con i rispettivi Municipi di riferimento va nella giusta direzione di una polizia di prossimità, in grado di affermare una cultura della sicurezza integrata e partecipata in sintonia con la domanda dei cittadini di vivere con serenità e libertà i propri quartieri". (Com)