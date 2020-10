Lombardia: Rolfi scrive a ministro Bellanova, accelerare rimborsi danni fauna selvatica in aree protette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi ha scritto una lettera al ministro Teresa Bellanova per chiedere di accelerare la procedura di concessione degli aiuti per gli indennizzi dei danni provocati da animali protetti o viventi in aree protette. "La crisi causata dal Covid-19 - ha spiegato - ha avuto pesanti ripercussioni economiche anche in alcuni comparti agricoli e per questo gli agricoltori che operano in aree protette stanno aspettando i risarcimenti per i danni causati dalla fauna selvatica. Una somma da circa 350mila euro per la Lombardia. È passato un anno dalla presentazione del decreto interministeriale su questo tema. Purtroppo le nostra aziende agricole non ha tutto questo tempo da perdere". È necessario che il governo emani un decreto per recepire una norma comunitaria che consente di indennizzare al 100 per cento i danni causati dalla fauna selvatica alle aziende agricole situate in area protetta senza l'applicazione del 'de minimis'. (segue) (Com)