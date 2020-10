Lombardia: Rolfi scrive a ministro Bellanova, accelerare rimborsi danni fauna selvatica in aree protette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le aziende agricole presenti nelle aree dei Parchi regionali lombardi - ha aggiunto l'assessore - hanno implementato sistemi agronomici e di coltivazione rispettosi dell'ambiente, finalizzati anche al miglioramento del paesaggio agrario e dell'agrosistema. Sono particolarmente orientate alla trasformazione dei prodotti e all'agricoltura sostenibile. Operare in area protetta però non deve diventare uno svantaggio economico e burocratico. Sui problemi generati dalla fauna selvatica purtroppo a Roma non si sta facendo nulla". "L'azione della Regione - ha continuato - è limitata da una norma nazionale anacronistica troppo restrittiva. Chiedo al ministro un intervento rapido ed efficace". "La crisi - ha concluso Rolfi - non aspetta. Dobbiamo dare agli agricoltori un ulteriore strumento di sostegno". (Com)