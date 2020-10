Export: Di Maio, intercettare made in Italy falso, è comunque fetta di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a "40 miliari di euro il made in Italy vero e 100 miliardi quello falso che stiamo contrastando", ma si tratta "comunque di una domanda di mercato" e buona parte del made in Italy falso può "essere un'altra fetta di mercato che le imprese italiane possono intercettare". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, nel corso del convegno su "Made in Italy: the restart - Il rilancio dell'economia italiana nel mondo post Covid", organizzato da "Il Sole 24 Ore" e "Financial Times". (Rin)