Spagna-Niger: domani in partenza da Madrid volo con 15 tonnellate di aiuti umanitari

- La ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, ha annunciato oggi al presidente del Niger, Issofou Mahamadou, che domani partirà da Madrid un aereo organizzato in collaborazione con la Commissione europea, con 15 tonnellate di aiuti umanitari, per alleviare i danni causati dalle inondazioni nel sud-ovest del Paese dello scorso settembre. Si tratta principalmente di tende, coperte e zanzariere per dare rifugio alle oltre 500 mila persone che hanno perso la casa o hanno dovuto abbandonarla. Gonzalez Laya è in visita in Niger in qualità di presidente dell'Alleanza del Sahel. Il ministro dell'Azione umanitaria, Laouan Magagi, ha spiegato che dal 2011 il Paese è stato oggetto di piogge straordinarie, ma mai come quelle di quest'anno, che hanno portato il fiume Niger che attraversa la capitale ad innalzarsi di 7 metri con il risultato di danneggiare circa 8 mila case e di rendere necessario il trasferimento di 10 mila famiglie.(Spm)