Trasporti: Uggè (Fai) in commissione regionale, aumentare connettività territorio lombardo

- Dalla Federazione Autotrasportatori Italiani e da Conftrasporto giunge un grido di allarme e un segnale di forte preoccupazione sulla situazione dei trasporti e delle infrastrutture lombarde, anche alla luce delle nuove esigenze emerse nel periodo di emergenza legato alla diffusione del Covid-19. Secondo le stime delle associazioni di settore, nel primo semestre 2020 i traffici passeggeri si sono più che dimezzati e quelli merci si sono ridotti quasi del 30 per cento, con pesanti ricadute sull’intera filiera del comparto che colpiscono in particolare le piccole imprese artigiane. “Purtroppo la pandemia ha messo drammaticamente in evidenza la consolidata debolezza dell’Italia sul fronte della dotazione infrastrutturale e della qualità dei collegamenti – ha sottolineato oggi in commissione Territorio il presidente di Fai Trasporti Paolo Uggè - e le imprese della mobilità ritengono urgente e non più differibile migliorare e aumentare l’accessibilità e la connettività del territorio lombardo e nazionale, investendo in via prioritaria sulla formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore degli autotrasporti. Bisogna inoltre accelerare la transizione verde e digitale in una logica di sempre maggiore sostenibilità dei trasporti, anche attraverso agevolazioni e finanziamenti per favorire il rinnovo del parco mezzi e facilitazioni nell’utilizzo e nel ricorso a combustibili alternativi". "Infine – ha concluso Uggè - serve un vero piano nazionale per la realizzazione di nuove infrastrutture indispensabili a migliorare la mobilità, con particolare attenzione a opere come il tunnel ferroviario del Brennero, la velocizzazione delle connessioni con i valichi svizzeri, il terzo Valico dei Giovi, il completamento della Torino-Lione e dell’Alta Velocità veneta, la prosecuzione dell’Alta Velocità ferroviaria fino a Bari e la realizzazione del Ponte sullo Stretto”. (segue) (com)