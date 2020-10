Trasporti: Uggè (Fai) in commissione regionale, aumentare connettività territorio lombardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le opere lombarde prioritarie, Uggè ha quindi evidenziato la necessità di provvedere quanto prima a risolvere gli impedimenti e le limitazioni esistenti nell’attraversamento dell’Adda, con particolare riferimento ai ponti di Paderno, Vaprio, Cassano, Rivolta, Capriate e Brivio. È stata sollecitata quindi la necessità di un nuovo scalo merci, essendo ormai lo scalo ferroviario di Bergamo non più adeguato alle nuove esigenze; la realizzazione della variante della Tremezzina e la possibilità di utilizzare la tangenziale di Como senza “salassi economici insostenibili quotidianamente”; il potenziamento del servizio merci e della logistica presso l’aeroporto di Montichiari; la realizzazione del raccordo autostradale A4 della Valtrompia. “Le sollecitazioni pervenute oggi in commissione dal presidente di Fai Trasporti Paolo Uggè non possono che essere accolte e condivise e sono l’occasione per iniziare un percorso sempre più partecipato e condiviso sulle priorità e le urgenze sollevate”, ha affermato la presidente della commissione Territorio e Infrastrutture Claudia Carzeri (Forza Italia), peraltro prima firmataria di una Risoluzione approvata dal Consiglio Regionale nei mesi scorsi mesi a supporto del settore degli autotrasportatori. La Risoluzione sollecitava l'ampliamento dei parametri del merito creditizio per le imprese del settore, la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per le imprese in difficoltà e uno sgravio per quelle imprese che in questo periodo riescono a mantenere il livello occupazionale e sono in regola con il pagamento dei contributi. Il documento chiedeva inoltre di derogare temporaneamente al rispetto dei tempi di guida e di riposo previsti dal regolamento comunitario e di introdurre regole semplificate di comunicazione per sostituire o per integrare i lavoratori impossibilitati a prestare la loro attività a causa delle misure di contenimento del Covid. (segue) (com)