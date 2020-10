Trasporti: Uggè (Fai) in commissione regionale, aumentare connettività territorio lombardo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sicuramente la politica può avere delle colpe nell’arresto di tanti progetti infrastrutturali necessari per il territorio ma è anche vero che non è la sola a decidere. Le normative sempre più stringenti e contorte, nonché la necessaria dipendenza da alcuni organismi e strutture nazionali e governative che devono partecipare alla definizione della progettualità infrastrutturale, rallentano inevitabilmente l’attività. E’ necessario pertanto – ha proseguito la presidente Carzeri - riportare al centro il territorio e le sue esigenze di sviluppo, alla cui definizione soggetti e associazioni di categoria come il FAI possono e devono dare un fattivo supporto confrontandosi costantemente con gli enti locali nell’intento di raggiungere la più ampia condivisione possibile e ridurre così al minimo le contestazioni”. “Voglio ringraziare l’intera categoria degli Autotrasportatori per il prezioso lavoro svolto durate il periodo del lockdown. L’audizione di oggi è stata molto utile per aprire un confronto su come la logistica dei trasporti possa incidere sul sistema produttivo ed economico dei singoli territori lombardi. Inoltre, va approfondito il rapporto esistente tra autotrasportatori e ambiente, in particolare in un momento come questo in cui si parla molto di politica green e sostenibilità ambientale. Importante è anche il contributo fornito in audizione sulla possibilità di effettuare collegamenti rapidi tra le infrastrutture esistenti”, ha aggiunto Simona Pedrazzi (Lega Nord). Il consigliere Pietro Luigi Ponti (Pd) ha infine chiesto relazioni e informazioni più dettagliate circa lo stato e i progetti di realizzazione delle opere infrastrutturali, “perché deve essere posta la dovuta attenzione anche agli aspetti di carattere ambientale per evitare il rischio di opere che restano poi incompiute come accaduto per la Pedemontana”. (com)