Emilia Romagna: Felicori, grande successo per i concerti solidali Per gli Invisibili

- "Dopo la nascita di “Per gli invisibili”, manifesto per dare voce al settore dello spettacolo dal vivo e sollecitare iniziative per sostenerlo dopo la crisi profonda causata dal Covid-19, e dopo i concerti di sensibilità e solidarietà del 12 settembre in piazza Maggiore a Bologna, del 25 settembre in piazza Marconi ad Argenta (Fe), del 2 ottobre al Parco della Reggia di Colorno (Pr), del 4 ottobre a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (Fc), è in arrivo il quinto e ultimo imperdibile evento a sostegno dei lavoratori del settore". Lo ha riferito la Regione Emilia Romagna che ha dato "appuntamento alle ore 20,30 di domani, venerdì 9 ottobre in piazza Fiume a Scandiano (Re) per l’iniziativa degli operatori della musica dal vivo che si riconoscono in Promoter Emilia Romagna (P.E.R.) realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, la collaborazione del Comune di Scandiano e di Ater, il patrocinio di Siae Nazionale e la media partnership di Radio Bruno e Lepida Tv". (segue) (Ren)