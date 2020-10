Emilia Romagna: Felicori, grande successo per i concerti solidali Per gli Invisibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati quasi 2 mila gli spettatori che hanno assistito al concerto di Bologna, oltre 700 le persone che hanno seguito quello di Argenta, 350 al concerto di San Mauro e quasi 400 gli spettatori paganti a Colorno. Circa 900 le persone che hanno già acquistato il biglietto per l’ultimo appuntamento di Scandiano. L'assessore regionale Mauro Felicori ha spiegato: "Un risultato di pubblico che dimostra la voglia delle persone di tornare a partecipare agli spettacoli dal vivo, nel rispetto delle regole di sicurezza. Complessivamente, per i cinque concerti sono stati circa 450 i lavoratori impiegati, tra tecnici e artisti: un segnale di ripartenza importante dopo la crisi che ha colpito tutto il settore della musica dal vivo. Per la Regione è stata l’occasione di confermare il proprio impegno agli operatori dello spettacolo e l’intenzione di continuare a sostenerli, anche con proposte legislative che diano un adeguato e permanente supporto". (Ren)