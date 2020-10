© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda il Parlamento sono contrario al voto a distanza. Secondo me dobbiamo avere un Parlamento che si incontra, che parla. Si possono utilizzare sistemi per le audizioni, ci sono mille modi per utilizzare i sistemi digitali". Queste le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, a Rainews24 alla domanda se fosse favorevole ad una sorta di "smart parliament". (Rin)