Imprese: Latini (Sace), ripartire dal “Made in Italy”

- Nonostante la severità di questo shock, vediamo i presupposti per una ripartenza per il nostro Paese, che non potrà che essere trainata da quei grandi fattori di resilienza della nostra economia che sono l’export e soprattutto le nostre eccellenze settoriali: non possiamo che ripartire dal “Made in Italy”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sace, Pierfrancesco Latini, nel corso del convegno su "Made in Italy: the restart - Il rilancio dell'economia italiana nel mondo post Covid", organizzato da "Il Sole 24 Ore" e "Financial Times". L’export in questa ripartenza giocherà sicuramente un ruolo propulsivo. Export per il quale prevediamo un recupero pressoché totale già nel 2021, dopo il calo atteso in maniera importante per quest’anno", ha aggiunto Latina, secondo cui Sace resta al fianco sia delle grandi aziende sia delle piccole e medie imprese che sono alla base del Made in Italy e dell’export italiano. "Il nostro ruolo oggi. Sace è la Export Credit Agency italiana, da oltre quarant’anni sinonimo di sostegno all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane. 23 mila aziende servite in quasi 200 Paesi e un portafoglio di operazioni da oltre 130 miliardi di euro: tutto questo grazie a una offerta assicurativo-finanziaria integrata, con un elevato grado di digitalizzazione raggiunto nel tempo, per accompagnare le imprese in ogni fase del percorso di internazionalizzazione e promozione dell’export", ha afferma ancora l'Ad di Sace, che ha sottolineato come questa operatività abbia consentito quest’anno di mobilitare risorse a supporto di export e internazionalizzazione per più di 16 miliardi di euro questi primi 9 mesi, in crescita nonostante l’avversità del contesto. "Un impegno rafforzato dagli strumenti governativi messi a disposizione quest’anno. Uno di questi, lo conosciamo ed è pienamente operativo: Garanzia Italia, che ci vede impegnati con il sistema bancario per dare risposta alle esigenze di liquidità delle imprese colpite dallo shock Covid-19 e che ha consentito ad oggi di erogare finanziamenti supportati dalla nostra garanzia per più di 15 miliardi di euro per quasi 600 imprese. E tutte le richieste pervenute da Sace sono state gestite ed evase in meno di 48 ore", ha detto ancora Latini.(Rin)