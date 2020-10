Sport: domani iniziano i campionati europei U23 di ciclismo su pista a Fiorenzuola d'Arda (Pc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani prenderanno il via i campionati al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda (Pc). Come si legge in una nota : "Si tratta di uno degli appuntamenti più impegnativi della stagione dato il numero dei partecipanti e dei titoli assegnati. Anche in una stagione particolare come quella contrassegnata dal Covid-19 l'appuntamento continentale vedrà, infatti, al via 321 corridori (58 donne junior, 106 uomini junior, 54 donne under 23 e 103 uomini under 23) in rappresentanza di 23 paesi". Il presidente Uec Rocco Cattaneo ha spiegato: "Il 2020 è certamente complicato. Sin dall'inizio della crisi sanitaria, in stretta collaborazione con le federazioni nazionali, abbiamo lavorato per garantire che la maggior parte dei nostri eventi si svolgesse. I campionati che si terranno nello storico velodromo di Fiorenzuola d'Arda sono particolarmente importanti per il ciclismo perché sono l'unico appuntamento internazionale per i giovani di questa stagione". (segue) (Ren)