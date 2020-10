Sport: domani iniziano i campionati europei U23 di ciclismo su pista a Fiorenzuola d'Arda (Pc) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cattaneo ha aggiunto: "Ringrazio il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, che ci ha sempre creduto e costantemente supportato, la Regione Emilia-Romagna e l'azienda di promozione turistica Emilia-Romagna, il comitato organizzatore e il Comune di Fiorenzuola d'Arda, che da più di 20 anni ospita con successo gare internazionali su pista come la Sei Giorni delle Rose". Il presidente Fci Renato Di Rocco ha detto: "L'Italia del ciclismo in un momento di difficoltà ha risposto presente, organizzando in poco tempo i Mondiali di Imola e confermando l'impegno per gli Europei pista Under 23 e Juniores. Ringrazio il presidente Rocco Cattaneo e la Uec per la fiducia accordata, la Regione Emilia Romagna e il presidente Bonaccini per l'impegno assunto anche in questa occasione dopo quello di Imola. Un sentito ringraziamento anche alla Asd Florentia che ha risposto in modo entusiastico allo spostamento di località e permesso di allestire un evento complesso e che rappresenta il momento più importante della stagione per molti dei nostri giovani atleti". (Ren)