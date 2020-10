Africa: dipartimento di Stato Usa, sosteniamo elezioni "libere ed inclusive"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si impegnano a sostenere elezioni "libere, eque e inclusive" in Africa, un esercizio del voto che è importante "non solo per gli africani, ma anche per i difensori della democrazia in tutto il mondo". Lo dice in un comunicato il dipartimento di Stato Usa, nelle settimane che precedono le elezioni presidenziali in Repubblica di Guinea (18 ottobre), alle Seychelles (dove, dal 21 ottobre, si tengono anche le legislative) ed in Costa d'Avorio. "Crediamo che tutte le parti debbano partecipare pacificamente al processo democratico. Repressione e intimidazione non hanno posto nelle democrazie", si legge nella nota, dove Washington sottolinea che "il diritto a riunioni pacifiche e la libertà di espressione e associazione sono al centro di una democrazia funzionante", quando l'adesione a "queste norme democratiche e allo Stato di diritto" consente a tutti i cittadini di impegnarsi nel dialogo politico e di sostenere la loro scelta di candidati, partiti e piattaforme. Il dipartimento di Stato osserverà "attentamente le azioni delle persone che interferiscono nel processo democratico" e non esiterà "a considerare le conseguenze, comprese le restrizioni sui visti", per i responsabili della violenza legata alle elezioni. In qualità di partner di lunga data delle nazioni africane, conclude Washington, "abbiamo a cuore la traiettoria democratica della regione e ci impegniamo a lavorare in modo costruttivo con partner internazionali e regionali".(Nys)