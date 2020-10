Casa: Agnello (M5s), bene sblocco lavori per consegna 37 alloggi da compensazione Av

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buone notizie sulla rilocazione delle 37 unità immobiliari situate in zona Tor Sapienza e La Rustica prevista nell'Accordo di Programma 'Alta Velocità' tra Roma Capitale e Rfi". Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Lavori pubblici di Roma Capitale Alessandra Agnello (M5s). "Durante la Commissione Lavori Pubblici odierna, infatti, l'Assessora Linda Meleo e il Dipartimento SIMU hanno dichiarato che la gara per la realizzazione del collettore fognario necessario per garantire l'utilizzabilità degli edifici è in fase di aggiudicazione e che la firma del contratto dovrebbe avvenire la prossima settimana - aggiunge Agnello -. Subito dopo partiranno i lavori che, come comunicato, saranno ultimati in circa 40 giorni. Sempre per quel che concerne le opere di competenza comunale, i Dipartimenti SIMU e PAU stanno vagliando la fattibilità di alcuni interventi finalizzati a migliorare l'accessibilità carrabile, i quali richiederanno una parziale revisione del piano urbanistico. Come dichiarato dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, l'istruttoria per le modifiche del piano è stata avviata a fine estate e Risorse per Roma sta predisponendo gli elaborati richiesti per l'approvazione delle stesse, propedeutiche all'avvio delle procedure espropriative. Buone notizie anche da Rfi, che ha annunciato un sopralluogo in loco e dato indicazioni di massima sul termine dei lavori di propria competenza fissato, salvo imprevisti, per i mesi di febbraio/marzo 2021. Rfi ha altresì dichiarato che si sta procedendo con l'acquisizione degli appartamenti dei cittadini e con le sanatorie urbanistiche necessarie per rogitare gli appartamenti stessi. La commissione Lavori pubblici continuerà a monitorare attentamente una questione che si trascina da quasi 30 anni e a fornire, assieme al Municipio V, tutti gli aggiornamenti del caso ai numerosi cittadini interessati", conclude.(Com)