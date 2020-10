Autostrade: De Micheli, abbiamo riequilibrato rapporto tra concedente e concessionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che con l'attività svolta quest'anno, al netto del percorso negoziale con Autostrade per l'Italia, sia stato fatto qualcosa di fondamentale: riequilibrare il rapporto tra concedente e concessionario. Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo alle domande dei parlamentari durante la sua audizione odierna in commissione Ambiente alla Camera. "Oggi il concedente non consente più al concessionario di fare controlli in autonomia e ha imposto regole omogenee a tutti i concessionari per la sicurezza di ponti e viadotti: in attesa di un'agenzia indipendente, non abbiamo lasciato scoperto il campo ma il ruolo generale di controllo delle infrastrutture autostradali è tutto in capo alla direzione per la vigilanza sulle concessioni", ha spiegato, sottolineando l'importanza di avere un assetto di concessioni che preveda il ruolo dei privati. "Questo per garantire l'interesse pubblico, il ruolo di regolazione e il controllo: più questi poteri sono forti più saremo in grado di ridurre il rischio", ha concluso. (Ems)