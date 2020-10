Nagorno-Karabakh: drone azerbaigiano bombarda Stepanakert

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone azerbaigiano ha colpito il centro di Stepanakert, la capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". Il velivolo ha sorvolato a lungo sopra il centro della città mentre le forze di difesa hanno aperto il fuoco per cercare di abbatterlo. Il drone ha evitato la contraerea ed è riuscito a bombardare il centro cittadino. Al momento, tuttavia, non è chiara l’entità dei danni o delle potenziali vittime dell’attacco.Pare non esserci alcun punto di incontro tra Azerbaigian e Armenia. Questa la sintesi delle interviste, ai microfoni di "Euronews", rilasciate dal presidente azerbaigiano Ilham Aliyev e dal premier armeno Nikol Pashinyan. Un cessate il fuoco nell'area non può essere raggiunto unilateralmente, ha affermato il capo dello Stato azerbaigiano. “Deve essere una decisione bilaterale. E deve anche essere attuata sul campo. Come sapete, l'Armenia ci ha attaccati il 27 settembre, colpendo le nostre posizioni militari e danneggiando le nostre infrastrutture, attaccando i civili”, ha spiegato Aliyev, secondo cui la controffensiva azerbaigiana ha avuto successo. Il premier armeno Pashinyan, da parte sua, ha dichiarato che “l'esercito del Nagorno-Karabakh ha colpito obiettivi nemici e il ministero della Difesa locale ha spiegato chiaramente che gli attacchi sono necessari perché non c’è altra soluzione”.Di vedute opposte il leader azerbaigiano: “Siamo riusciti a liberare parte dei territori occupati e il nostro obiettivo principale è il ripristino dell'integrità territoriale dell'Azerbaigian. L'Armenia deve calendarizzare il ritiro delle truppe dai territori occupati. Dopo questo processo allora si potrà raggiungere un compromesso sul cessate il fuoco". L’Armenia, secondo il presidente azerbaigiano, "ignora le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che richiedono il ritiro completo, immediato e incondizionato delle truppe. Vogliono mantenere lo status quo invariato. Ma ora lo stesso Azerbaigian sta cambiando lo status quo, e penso che sarà un passo importante verso una risoluzione più rapida del conflitto", ha spiegato Aliyev.Su questo punto, l'omologo armeno reindirizza le accuse al mittente: "Il problema - ha affermato Pashinyan - è che l'Azerbaigian non ha accettato ufficialmente questo approccio. Per loro l'unica soluzione è una pulizia etnica del Nagorno-Karabakh, in modo che sia completamente libero dagli armeni e finisca completamente sotto il controllo azerbaigiano: questa è una minaccia di genocidio. La pace, come sempre, è il nostro obiettivo principale. Ho detto che dobbiamo sforzarci di trovare una soluzione che sia accettabile per l'Armenia, il popolo del Nagorno-Karabakh e l'Azerbaigian. Io sono il primo leader coinvolto nei negoziati che afferma ufficialmente che qualsiasi soluzione deve essere accettabile anche per le persone della parte avversa".In merito al coinvolgimento della Turchia nel conflitto il presidente azerbaigiano ha una posizione netta. "La Turchia per noi è un forte alleato, partner e un paese fraterno. E, naturalmente, le autorità hanno espresso la loro posizione, e siamo molto grati al governo turco e al presidente. La Turchia non è coinvolta in alcun altro modo in questo conflitto”, ha detto Aliyev. “Abbiamo acquistato armi dalla Turchia. Non solo, la nostra principale fornitura di armi non proviene dalla Turchia, quindi il fatto che acquistiamo moderne attrezzature turche, compresi i droni da combattimento, non dovrebbe essere un problema per nessuno perché l'Armenia ottiene armi gratuitamente, noi le paghiamo”, ha sottolineato il presidente azerbaigiano.In risposta, Pashinyan ha ribadito che diversi "terroristi internazionali sono coinvolti nell'attuazione di questo genocidio. Sono stati reclutati e portati nella regione dalla Turchia. Stanno combattendo fra le file dell'Azerbaigian. E questo fatto è stato sostanzialmente riconosciuto già dai paesi della regione e da un certo numero di Paesi europei. Quindi desidero evidenziare, se vogliamo porre fine alla catastrofe umanitaria, se vogliamo fermare questo conflitto che si allargando sempre di più, che la comunità internazionale deve mostrare determinazione e riconoscere l'indipendenza del Nagorno-Karabakh". (Res)