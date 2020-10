Scandinavia: Istituto italiani di cultura portano il “Fumetto al Nord”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della XX Settimana della lingua italiana nel mondo, gli Istituti italiani di cultura di Copenaghen, Helsinki, Oslo e Stoccolma portano il Fumetto al Nord: un viaggio nel fumetto italiano contemporaneo con approfondimenti e interviste, da lunedì 19 a mercoledì 28 ottobre sulle piattaforme social. Come riferisce una nota dell’Istituto italiano di cultura di Stoccolma, la data con cui convenzionalmente si fa nascere il fumetto italiano è il 1908, con l’uscita del primo numero del Corriere dei Piccoli. All’epoca i fumetti si trovavano solo in edicola ed erano rivolti soprattutto ai bambini; oggi invece si trovano anche in libreria, ai festival, sui blog e sui social network, e raccontano storie per i più piccoli, per gli adolescenti e per gli adulti. Dai bestseller di Zerocalcare alle fanzine autoprodotte, il fumetto italiano contemporaneo racconta il mondo che lo circonda: immagini e parole per disegnare romanzi, raccontare storie vere, commentare fatti di cronaca e tracciare diari di viaggio. Nello spazio bianco tra una vignetta e l’altra si sognano personaggi, storie, paesaggi, scoprendo – o riscoprendo – nuovi mondi e nuove culture. (segue) (Res)